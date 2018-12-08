Жена Мамаева пожаловалась на соперницу «из борделя»
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что надеется сохранить брак с мужем.
«Я не понимаю, почему, находясь там, он думает еще о ком-то, кроме семьи. Я до сих пор надеюсь сохранить семью, но мне очень это больно. Больно слышать, что есть женщина, которую он еще любит. Но я не могу заставить его кого-то разлюбить, это невозможно. И это не просто какая-то женщина-соперница, это человек, который работает в борделе», — сказала Мамаева в интервью «НТВ».