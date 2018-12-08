Жена Мамаева рассказала о свиданиях мужа с любовницей в «Бутырке»
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о переживаниях из-за измен мужа.
«Мне очень тяжело переживать это как жене, тем более после того, что было на свидании в СИЗО, после тех слов, которые я потом переварила и осознала. Я была готова простить, начать все заново. Я думала, что человек поменяется и все осознает. Но когда я поняла, что он ее любит, и его фраза — «И тебя тоже люблю»…. Стоит ли биться за человека, который выбирает между проституткой и мной?» — сказала Мамаева в интервью «НТВ».