«Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А
«Ювентус» одержал минимальную победу над «Интером» в 15-м матче итальянского чемпионата, сообщает «Советский спорт».
Встреча, которая прошла в Турине, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ювенутса» Единственный мяч в этой игре забил Марио Манджукич на 66-й минуте. Для него этот мяч стал седьмым в чемпионате Италии, он занимает восьмую строчку в гонке бомбардиров.
«Ювентус» одержал 14-ю победу в 15 матчах чемпионата Италии, «Интер» потерпел четвертое поражение. Туринцы после 15 игр имеют в активе 43 очка и идут на первом месте, миланцы набрали 29 баллов и занимают третью строчку таблицы Серии А.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре.
Чемпионат Италии
«Ювентус» — «Интер» — 1:0
Голы: 1:0 — Манджукич, 66.