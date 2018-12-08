«Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А

<img src="//img.gazeta.ru/files3/759/10202759/2016-09-18T172935Z_117221375_MT1ACI14616110_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-pic905-895x505-64737.jpg">

«Ювентус» одержал минимальную победу над «Интером» в 15-м матче итальянского чемпионата, сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая прошла в Турине, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ювенутса» Единственный мяч в этой игре забил Марио Манджукич на 66-й минуте. Для него этот мяч стал седьмым в чемпионате Италии, он занимает восьмую строчку в гонке бомбардиров.

Реклама

«Ювентус» одержал 14-ю победу в 15 матчах чемпионата Италии, «Интер» потерпел четвертое поражение. Туринцы после 15 игр имеют в активе 43 очка и идут на первом месте, миланцы набрали 29 баллов и занимают третью строчку таблицы Серии А.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре.

Чемпионат Италии

«Ювентус» — «Интер» — 1:0

Голы: 1:0 — Манджукич, 66.