Глава FIA подарил Путину именной гоночный шлем

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Глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт подарил президенту России Владимиру Путину именной гоночный шлем, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в Мариинском театре. Отмечается, что Путин и Тодт обсудили развития автомобильного спорта в России.

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«Спасибо, что вы приехали. Нам очень приятно, что в вашем присутствии мы можем зафиксировать развитие автомобильного спорта в России. Хочу обратить внимание, что мы не только проводим «Формулу-1», но у нас есть следующий этап.

Вы знаете, что под Петербургом мы строим большой, хороший автомобильный центр. Мне бы очень хотелось, чтобы вы там побывали, дали свою оценку и рекомендации, как бы мы могли развивать его дальше», — сказал Путин.

7 декабря в Санкт-Петербурге пройдет церемонии вручения наград FIA Gala-2018.