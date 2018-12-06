Черчесов награжден премией «Человек года»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию «Человек года» по версии Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA), сообщает ТАСС.

Отмечается, что церемония вручения премии прошла в Москве.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). На групповом этапе российские футболисты одержали победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), а также уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала хозяева турнира в серии 11-метровых сумели переиграть Испанию (1:1, 4:3 — пенальти).

Ранее сообщалось, что Черчесов признан лучшим тренером года на вручении Национальной спортивной премии.