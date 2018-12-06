Канада в 15-й раз примет молодежный чемпионат мира по хоккею

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Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, сообщает ТАСС.

Информацию об этом распространил обозреватель телеканала Sportsnet Джон Шэннон в своем твиттере.

Канада принимала молодежные первенства мира 13 раз. Два из них проходили в Эдмондоне. Также в этой стране также пройдет предстоящий чемпионат мира в январе 2019 года.

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Молодежные сборные СССР, СНГ и России становились лучшими в мире 13 раз. Четыре золотые медали были завоеваны как раз на канадских турнирах.

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