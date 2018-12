Канада в 15-й раз примет молодежный чемпионат мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, сообщает ТАСС.

Информацию об этом распространил обозреватель телеканала Sportsnet Джон Шэннон в своем твиттере.

Канада принимала молодежные первенства мира 13 раз. Два из них проходили в Эдмондоне. Также в этой стране также пройдет предстоящий чемпионат мира в январе 2019 года.

Реклама

Молодежные сборные СССР, СНГ и России становились лучшими в мире 13 раз. Четыре золотые медали были завоеваны как раз на канадских турнирах.

Ранее сообщалось, что тренер «Коламбуса» объяснил неудачи Бобровского.

World Juniors in 2021 will be in Edmonton and Red Deer. Announcement tomorrow.