«Бавария» потратит рекордную сумму на двух игроков

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Мюнхенская «Бавария» предстоящим летом может побить собственный трансферный рекорд, утверждает «Советский спорт».

Немецкий клуб готов приобрести двух футболистов амстердамского «Аякса» за €150 миллионов, сообщает Bild. Речь идет о 19-летнем защитнике Маттиса де Лигте и 21-летнем полузащитнике Френки де Йонге. Также на талантливых футболистов претендует испанская «Барселона».

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В нынешнем сезоне де Лигт провел за «Аякс» 24 матча во всех турнирах, забив три мяча. На счету де Йонга два гола в 22 играх за амстердамцев.

Предыдущая рекордная трата «Баварии» — покупка у французского «Лиона» полузащитника Корентена Толлисо за €41,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не захотела подписывать Роналду летом 2018 года из-за возраста.