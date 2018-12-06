Российской фигуристке разрешили представлять Польшу на соревнованиях

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Российская фигуристка Екатерина Куракова теперь будет представлять на международных соревнованиях Польшу, сообщает Sport24.

Спортсменке разрешили защищать цвета Польши на турнирах.

«Мне разрешили выступать за Польшу? Да, это правда», — подтвердила информацию Куракова.

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Напомним, что до этого фигуристка опубликовала фотографию с канадским специалистом Брайаном Орсером, который также является наставником двукратного призера Олимпийский игр Евгении Медведевой.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова победила в номинации «Гордость России» в категории «Спортсменка года».