Главный тренер «Арсенала» назвал причины победы в матче с «Зенитом»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал матч против петербургского «Зенита» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Наставник назвал причины победы канониров.

«Ключевые моменты в победе — быстрый выход из обороны в атаку. Наша атакующая линия быстрее, чем оборона «Зенита». Тактика оправдала себя. Мы искали свободные зоны и разрывы между линиями, правильно все делали. Дали правильную установку, достучались до игроков, они все поняли, вот и результат. Я верил, что ребята не дрогнут, даже когда «Зенит» сравнял счет. Они все опытные, у меня не было ни одного сомнения», — рассказал специалист в эфире «Матч Премьер».

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Также он отметил скользкое поле на тульском стадионе.

«Мне нравится, что мы много забиваем, но, к сожалению, есть моменты, которые можно убрать, чтобы пропускать меньше. Но это футбол, тут все может быть. Поле скользкое, мяч летел очень быстро», — подчеркнул Червченко.

Встреча завершилась проигрышем сине-бело-голубых со счетом 2:4.

Ранее вратарь московского «Спартака» Артем Ребров прокомментировал свою травму головы, которую он получил в матче против «Локомотива» в рамках 16-го тура РПЛ.