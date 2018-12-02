Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» Дадонова

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«Тампа-Бэй Лайттнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на домашнем льду «Флориды» и завершилась поражением местной команды в овертайме со счетом 4:5.

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Российский нападающий «молний» Никита Кучеров набрал три результативных балла и стал третьей звездой матча. Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов записал на свой счет два очка.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Ванкувер» благодаря голу Александра Радулова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Тампа-Бэй Лайттнинг» (Тампа) — 4:5 (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)

1:0 – Ватрано (Дадонов, Мэтисон) – 10:23 (5x5),

2:0 – Барков (Юбердо) – 10:34 (5x5),

2:1 – Киллорн (Сергачев, Коберн) – 11:18 (5x5),

3:1 – Юбердо – 22:11 (5x5),

4:1 – Дадонов (Яндл, Хоффман) – 28:04 (5x3),

4:2 – Жозеф (Кучеров, Джирарди) – 33:00 (5x5),

4:3 – Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 39:00 (5x4),

4:4 – Пакетт – 51:41 (5x5),

4:5 – Пойнт (Кучеров, Джонсон) – 63:12 (4x3)