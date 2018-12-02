40 тысяч фанатов «Галатасарая» устроили масштабное пиро-шоу на тренировке клуба
Тренировку «Галатасарая» перед стамбульским дерби против «Бешикташа» посетили 40 тысяч болельщиков, сообщает «Советский спорт».
На домашнем стадионе фанаты «Галатасарая» устроили масштабное файер-шоу, которое можно было легко спутать с пожаром. Таким образом болельщики поддержали свою команду перед важнейшим матчем.
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«Без паники, стадион не горит. Это просто тренировка «Галатасарая», — написано в твиттере фанатов клуба.
Матч «Бешикташ» — «Галатасарай» состоится 2 декабря.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» обыграл аутсайдера чемпионата Турции.
Don't worry, the stadium isn't on fire. This is just Galatasaray training. pic.twitter.com/0yNGEMCjNf— Forza Cimbom (@forzacimbomtr) 1 декабря 2018 г.