Сироткин: я просто не в состоянии принять уход из «Формулы-1»

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Российский гонщик Сергей Сироткин, который покидает «Формулу-1», рассказал, что надеялся сохранить за собой место в команде «Уильямс», передает «Советский спорт».

Пилот поделился переживаниями из-за завершения карьеры в кольцевых автогонках.

«Смириться с этим тяжело, потому что я очень надеялся на следующий сезон, и в определенный момент казалось, что он у меня точно будет. Честно говоря, все выглядело так, будто это очевидно. Причем, на протяжении долгого времени. Но такова «Ф-1». Это сложный мир. Чтобы добиться успеха здесь, должно совпасть огромное количество разных параметров, и, к сожалению, в большинстве случаев форма пилота не является решающим фактором», — приводит слова спортсмен motorsport.com.

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Также он признался, что не мог поверить в это решение руководства.

«Я просто не в состоянии принять это сейчас, если честно. Я приложил столько усилий и энергии, что просто не могу поверить, что в каком-то смысле это было зря и что я не смогу воспользоваться плодами этих усилий в следующем году. Это тяжело. Я чувствую, что узнал многое, многое изучил в этом году и могу прибавить. Я чувствую, что и правда способен на большее, но у меня не будет шанса это доказать», — заключил Сироткин.

Россиянин не будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2019. На его счету одно очко, а также последнее место в личном зачете.

Ранее сообщалось, что тайский пилот Александер Албон будет представлять команду чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» «Торо Россо».