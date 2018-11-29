Путин летом предлагал провести финал Кубка Либертадорес в России

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Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак рассказал о том, что глава государства Владимир Путин предлагал провести один из матчей финала Кубка Либертадорес в России, передает «РИА Новости».

Президент сообщил о готовности принять соревнование своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри во время саммита БРИКС в июле 2018 года в Йоханнесбурге.

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«Мне посчастливилось быть на встрече президентов в Йоханнесбурге, в ходе которой Владимир Владимирович предложил провести один из финалов Кубка Либертадорес у нас, в Российской Федерации, на той инфраструктуре, которая осталась после чемпионата мира 2018 в Москве и других городах», — рассказал Сторчак.

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» пройдет за пределами Аргентины 8 или 9 декабря.

Ранее президент «Ривера» Родольфо Д'Онофрио прокомментировал намерение руководства «Боки» обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу переноса ответного матча финала Кубка Либертадорес и дисквалификации соперников.