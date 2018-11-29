«Барселона» обыграла «ПСВ» в матче Лиги чемпионов
«Барселона» обыграла «ПСВ» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лионель Месси и Жерар Пике. У хозяев единственный мяч забил Люк де Йонг.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур
«ПСВ» (Эйндховен, Нидерланды) — «Барселона» (Барселона, Испания) — 0:1
Голы: 0:1 — Месси, 61, 0:2 — Пике, 70; 1:2 — де Йонг, 82.