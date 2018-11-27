«Реал» вошел в список претендентов на звание клуба года

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Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) объявили претендентов, которые будут бороться за звание лучшего клуба года по версии Globe Soccer Awards-2018, передает «Советский спорт».

Как говорится в твиттере организации, в этом году на награду лучшему клубу будут претендовать мадридские «Реал» и «Атлетико», а также английский «Ливерпуль».

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Торжественная церемония награждения состоится 3 января в Дубае.

Ранее сообщалось, что названы претенденты на звание лучшего игрока года.