Хавбек сборной России не считает нынешний сезон неудачным для команды

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал выступления национальной команды в 2018 году, передают «Известия».

Хавбек считает, что сезон уже не является плохим для сборной из-за игры в домашнем чемпионате мира.

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«Глупо было бы сказать, что этот сезон для нас выдался плохим. Конечно, мы все максималисты, и всегда хочется большего, но в то же время надо быть реалистами и понимать, что национальная команда немало добилась за этот сезон. Сборная достигла неплохого результата на домашнем чемпионате мира, болельщики повернулись к нам лицом, многие полюбили футбол, объединились вокруг команды. Наверное, во многом это и было нашей главной задачей», — поделился мнением Миранчук.

Сборная смогла дойти до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила хорватам.

Однако в первом сезоне Лиги наций российские футболисты не смогли пробиться в Лигу А, заняв в своей группе второе место.

Ранее полузащитник сборной Швеции и «Краснодара» Виктор Классон сравнил матчи с командами России и Турции, которые прошли в рамках Лиги наций.