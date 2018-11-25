Тарасова заступилась за «затравленную» Медведеву

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова обвинила СМИ в травле фигуристки Евгении Медведевой.

«У меня волосы встают дыбом от того, что я читаю. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? Отчего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая... И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уж так они знают технику, так они знают ее взгляд», — приводит слова Тарасовой «Говорит Москва».

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По мнению специалиста, фигуристка не заслужила подобной критики.

«Пишут, что взгляд у нее такой злой. Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный», — добавила она.

Медведева не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. На этапе в Канаде россиянка заняла третье место, а во Франции — четвертое.

После завершения соревнований спортсменка пожаловалась на большое количество негатива и ненависти в свой адрес.

На Олимпийских играх 2018 года Медведева взяла серебряные награды в командных соревнованиях и на турнире одиночниц.

В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил слова поддержки Медведевой.