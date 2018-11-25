«Спартак» рассказал о состоянии травмированного Зобнина
Глава медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о степени травмы полузащитника Романа Зобнина.
«У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава, определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней. Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию по поводу пластики крестообразной связки.
Подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождемся результатов обследования», — цитирует Вартапетова ТАСС.
Хавбек вышел на поле на 72-й минуте встречи, однако был заменен на 85-й.
Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.