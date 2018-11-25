«Спартак» рассказал о состоянии травмированного Зобнина

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Глава медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о степени травмы полузащитника Романа Зобнина.

«У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава, определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней. Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию по поводу пластики крестообразной связки.

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Подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождемся результатов обследования», — цитирует Вартапетова ТАСС.

Хавбек вышел на поле на 72-й минуте встречи, однако был заменен на 85-й.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.