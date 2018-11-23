ЦСКА наказан частичным закрытием трибун в ближайшем домашнем матче в ЛЧ

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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал московский ЦСКА по итогам расследования двух матчей группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы», сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба организации, российский клуб обвинялся в блокирование лестничных проходов, бросании предметов на поле и использовании фанатами пиротехники.

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По итогам расследования ЦСКА наказан закрытием секторов D123 и D124 на ближайший матч Лиги чемпионов против чешской «Виктории». Также московский клуб был оштрафован на €50 тыс.

Ранее сообщалось, что ЦСКА установил уникальное достижение в Российской премьер-лиге (РПЛ).