В «Локомотиве» заявили о намерении опустить «Зенит» в таблице РПЛ

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал положение клуба в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Хавбек считает, что у «железнодорожников» еще есть возможность вырваться вперед.

«У нас отставание шесть очков — это «сопли» вообще! Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч — особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься. Думаю, на «Зенит» это так или иначе тоже будет моментами давить, и они могут потерять очки. Главное — нам взять свое», — цитирует Миранчука пресс-служба команды.

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«Локомотив» на данный момент занимает третью строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), уступаю только петербургскому «Зениту» и «Краснодару».

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о предстоящем матче команды с московским клубом в 15-м туре чемпионата России.