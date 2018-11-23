СМИ: «Реал» готов продать Модрича

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Мадридский «Реал» готов расстаться с полузащитником команды Лукой Модричем в ближайшее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, «сливочные» не хотят продлевать контракт с хорватом, поскольку считают требования Модрича по новому соглашению завышенными. Интерес к хавбеку проявляет «Интер», готовый платить ему €10 млн в год. Уже зимой «королевский клуб» будет готов продать Модрича.

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Также отмечается, что в качестве замены хорвату «Реал» рассматривает полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена.

Ранее сообщалось, что Модрич был удивлен уходу Криштиану Роналду из «Реала».