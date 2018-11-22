СМИ: «Барселона» ведет переговоры о возвращении Неймара

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Руководство «Барселоны» приняло решение о попытке вернуть в клуб из «Пари Сен-Жермен» нападающего Неймара, сообщает «Советский спорт».

По информации Goal, боссы сине-гранатовых связались с представителями бразильца, сообщив о готовности сделать предложение по трансферу Неймара в том случае, если он будет инициатором сделки.

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26-летний Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за €222 млн. Отмечается, что в его контракте с парижанами есть пункт, согласно которому он сможет свободно покинуть клуб, если кто-либо предложит за него идентичную сумму.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов.