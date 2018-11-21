Стало известно о создании третьего еврокубкового турнира

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Представитель Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли рассказал о том, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций планируют создать третий еврокубковый турнир, передает «Советский спорт».

Сообщалось, что такой турнир, который будет проходить под эгидой УЕФА, будет введен не раньше сезона-2023/24.

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«Мы работали над разработкой третьего турнира европейского уровня, сейчас мы ждем одобрения этой идеи от Исполнительного комитета в декабре. Если проект будет одобрен, третий турнир появится после 2024 года.

Если еще заглянуть немного вперед, то мы планируем изменить международный календарь. Нам нужно организовать все так, чтобы чемпионаты стран соответствовали международным турнирам. Необходимо изучить вопросы работы трансферных окон, найти баланс между внутренними и международными соревнованиями, оставить в календаре промежутки для отпуска. Как только все это будет решено, мы сможем выбрать формат нового турнира», — приводит слова Аньелли Football Italia.

Ранее СМИ сообщали, что УЕФА намерен ввести видеоповторы в Лиге чемпионов в этом сезоне.