Дробязко: Загитовой следует добрать в стабильности

Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко прокомментировала выступление победительницы Олимпиады 2018 Алины Загитовой на этапе серии Гран-при в Москве, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка заявила, что ожидала от девушки успешного проката.

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«Алина действующая олимпийская чемпионка. В начале сезона находилась в неплохой форме и к российскому этапу должна была подойти во всей красе, что и произошло. Такого результата от нее и ждали», — подчеркнула фигуристка.

Также она объяснила, почему Загитова допустила ошибку в прыжковой части.

«Судя по ошибке в произвольной программе, Загитовой следует добрать в стабильности. Но до главных стартов еще есть время. Алина сделала великую вещь — в отличие от очень многих юных олимпийских чемпионок, не рассыпалась и не расслабилась к сезону, а, наоборот, прибавила. Теперь у нее более взрослое катание», — заключила Дробязко.

Напомним, что олимпийская чемпионка 2018 года победила на этапе Гран-при в России, набрав 222,95 балла за две программы.

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