Врач сборной России рассказал о состоянии Дзюбы

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированного нападающего Артема Дзюбы, передает «Советский спорт».

30-летний Дзюба пропустил контрольный матч против Германии (0:3) из-за повреждения. Пока нет информации о том, сможет ли форвард принять участие в матче Лиги наций против Швеции.

Реклама

«В Москве под контролем реабилитолога продолжает восстанавливаться Дзюба. Мы находимся с ним на постоянной связи, следим за динамикой. Она явно положительная. Как только тренерский штаб примет решение вызывать его в сборную, Артем сразу прилетит в наше расположение», — сказал Безуглов в интервью YouTube-каналу сборной России.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной России Денис Черышев пропустит около трех недель.