Загитова установила новый мировой рекорд на этапе Гран-при в Москве
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Олимпийская чемпионка Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане россиянка Алина Загитова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, сообщает ТАСС.
Загитова установила мировой рекорд, набрав за свое выступление 80,78 балла.
Стоит отметить, что предыдущий мировой рекорд также принадлежал 16-летней российской спортсменке. На турнире в немецком Оберстдорфе Загитова показала результат 79,93 балла.
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Россиянка, которая заняла второе место, Софья Самодурова набрала 67,40 баллов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.