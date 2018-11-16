Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия в честь 80-летия самбо, сообщает ТАСС.

«Нынешний юбилей — значимое и по-настоящему праздничное событие для большой, сплоченной команды представителей этого замечательного вида единоборств и их многочисленных болельщиков. За прошедшие годы самбо существенно укрепило свой потенциал, органично впитало лучшие традиции и практики единоборств и народных видов спорта», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Реклама

Глава государства отметил, что самбо объединяет людей разных возрастов и профессий, и для многих этот вид спорта становиться неотъемлемой частью жизни.

«Ведь самбо закаляет характер, воспитывает стойкость и выносливость, самодисциплину и упорство, учит никогда не падать духом, держать удар и добиваться поставленных целей», — добавил президент.

Также Путин отметил рост числа приверженцев самбо.

«Укрепляется его авторитет в мире, а значит, у этого уникального вида единоборств отличные перспективы и великое будущее», — заключил глава государства.

Ранее Путин поручил правительству предпринять меры по поддержке самбо в России.