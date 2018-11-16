Российский боец ММА задержан за вооруженный разбой

Боец смешанных единоборств (ММА) Евгений Гонтарев по прозвищу Бизон был задержан подмосковной полицией за разбойное нападение, сообщает «РИА Новости».

Как передает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, спортсмен и еще один мужчина совершили нападение на жителя Челябинска, в результате которого ему был нанесен ущерб на сумму 1,6 млн рублей.

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«Установлено, что злоумышленники в камуфляжной форме, находясь на автомобильной парковке в селе Ям, угрожая оружием, похитили у уроженца Челябинска автомашину иностранного производства, 30 тысяч рублей, три мобильных телефона и золотую цепочку. Общий материальный ущерб составил более 1,6 млн рублей», — заявила Петрова.

При обыске у подозреваемых были обнаружены и изъяты камуфляжная форма, страйкбольный автомат Калашникова и два похищенных мобильных телефона.

В отношении Гонтарева возбуждено уголовное дело по статье 162 «Разбой». Максимальный срок наказания — 15 лет лишения свободы.

Гонтарев выступает в весовой категории до 83,9 кг. За свою карьеру он принял участие в десяти поединках, в которых одержал три победы.