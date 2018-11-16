Пятый этап Гран-при по фигурному катанию стартует в Москве

Предпоследний этап серии Гран-при по фигурному катанию стартует в Москве, сообщает ТАСС.

Пройдут соревнования на льду дворца спорта «Мегаспорт».

Главными событиями этапа станут предстоящие выступления победителей Олимпийских игр 2018 года в мужском и женском одиночном катании — японца Юдзуру Ханю и россиянки Алины Загитовой.

Реклама

Турнир начинается 16 ноября с мужской короткой программы в 14.00 по московскому времени, далее выступят танцоры в 16.00 и пары в 18.30. Завершит день прокатов женское катание в 20.00.

17 ноября себя проявят мужчины в произвольной программе (13.30), в 15.40 — танцоры на льду, а в 17.30 — спортивные пары. Заключительной частью соревнований станет произвольная программа в женском одиночном катании в 19.10.

Ранее сообщалось, что на тренировке фигуриста Ханю в Москве было две тысячи зрителей.