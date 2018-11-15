Чемпионат мира по волейболу в 2022 году пройдет в России

Россия примет в 2022 году мужской чемпионат мира по волейболу, сообщает «Советский спорт».

Информация о проведении турнира появилась на сайте пресс-службы Всероссийской федерации волейбола.

Решение о проведении чемпионата мира — 2022 в России было принято 15 ноября на на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) в мексиканском Канкуне.

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Также на проведение турнира кроме России претендовали Катар и Мексика.

Ранее сообщалось, что Россия примет этап Евротура по волейболу на снегу в декабре 2018 года.