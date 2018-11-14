Агент Фернандеса рассказал о восстановлении игрока

Агент защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса Жорже Машадо рассказал о состоянии здоровья игрока, передает «Чемпионат.cоm».

Фернандес получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2) после столкновения с Александром Коларовым. Он не смог подняться сам и покинул поле на носилках. Позднее у футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

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«Марио в полном порядке. Он сможет начать играть уже после перерыва на сборные», — заявил агент.

Футболист был вызван в национальную команду для подготовки к матчам против Германии и Швеции, но принять участие в играх из-за травмы не сможет.

Ранее игрок ЦСКА отметил работу Гончаренко в роли психолога.