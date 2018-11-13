СМИ не включили Хабиба Нурмагомедова в число самых влиятельных людей UFC

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов не включен в список самых влиятельных людей в истории UFC, сообщает «Советский спорт».

Рейтинг, который составил американский медиахолдинг ESPN, разделили между собой нынешний глава UFC Дана Уайт и бывший генеральный директор промоушена Лоренцо Фертитта.

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При этом ирландский боец Конор Макгрегор, которого Нурмагомедов одолел в чемпионском поединке с помощью удушающего приема, занял пятую строчку.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов находится в Нигерии с благотворительной миссией.