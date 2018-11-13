Молодой российский защитник интересен лондонскому «Арсеналу»

Защитник «Уфы» Игорь Дивеев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны лондонского «Арсенала», сообщает «СЭ».

Игроку всего 19 лет. Английские скауты обратили на него внимание во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. В финале турнира против команды Аргентины (1:2) Дивеев отметился забитым голом.

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«Если честно, то не задумываюсь об этом. Я должен играть, а остальное решает руководство. Можно сказать, что это меня не касается. Я не знаю, может и есть интерес со стороны «Арсенала». Мне как раз больше всего нравится чемпионат Англии, а еще Испании», — сказал футболист.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» прокомментировал поражение от «Уфы»