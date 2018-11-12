UFC планирует провести следующий турнир в России в 2019 году

Российский боец смешанного стиля (MMA) Рамазан Эмеев заявил, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует провести следующий турнир в России в марте.

«Думаю, подерусь в конце января — начале февраля. Могу ли выступить на турнире в России? Ризван Магомедов сказал, что они проведут турнир в России в марте», — цитирует Эмеева Sport24.

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Первый турнир UFC в России прошел 15 сентября в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».

Ранее российский боец Ислам Махачев заявил, что его поединок против бразильца Франциско Тринальдо на турнире UFC 233 отменен.