Аллегри: матч с «Манчестер Юнайтед» помог «Ювентусу» одолеть «Милан»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал матч с «Миланом» в 12-го тура Серии А, передает «Советский спорт».

Наставник рассказал о том, как повлияло на данную игру поражение в Лиге чемпионов от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Реклама

«Мы вернулись на победную тропу после поражения от «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, которое нас потрясло. Мы преуспели в атаке, и это был единственный способ забыть то, что произошло в последние пять минут матча против «МЮ», — цитирует специалиста Sky Sport Italia.

Также он отметил, что недавний проигрыш стал хорошей мотивацией для «старой синьоры».

«Поражение от «Манчестер Юнайтед» пошло нам на пользу. Сегодня мы обязаны были выиграть и сохранить свои ворота сухими. Мы немного снизили темп во втором тайме, и я думаю, что нам стоило попробовать чаще бить с дистанции, поскольку это держит соперника в напряжении», — поделился мнением Аллегри.

Встреча завершилась счетом 2:0 в пользу туринского клуба, который на данный момент лидирует в турнирной таблице соревнования.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Удинезе» из чемпионата Италии.