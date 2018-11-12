Гвардиола поделился мнением о положении «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал матч против «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура Английский премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

Наставник отметил, что первый тайм оказался сложным для «горожан».

«В первом тайме мы играли не так хорошо: мы удерживали мяч, но нам не хватало упорства в атаке. На мой взгляд, давление со стороны «Юнайтед» было ощутимо. Однако, несмотря на это, мы забили гол в первые пятнадцать минут, а с самого начала второго тайма играли намного лучше», — поделился мнением специалист с пресс-службой команды.

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Также он высказался относительно положения клуба в турнирной таблице соревнования.

«Несколько команд остаются претендентами на чемпионство, не только «Манчестер Сити». Шансы есть у «Ливерпуля», «Челси», «Тоттенхэма» и других команд. Мы рады победе, но пока только на два очка опережаем ближайшего соперника. Важно продолжать играть ровно, и есть ряд вещей, над которыми нам нужно работать», — заключил Гвардиола.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает первое место в чемпионате Англии, в то время как «красные дьяволы» лишь восьмую.

Ранее «Челси» и «Эвертон» сыграли вничью в матче 12-го тура АПЛ.