Тренер «Крыльев Советов» рассказал об ошибке в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Матч прошелв Самаре и завершился поражением хозяев со счетом 1:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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«Мы хорошо начали матч. В первом тайме мы совершили одну ошибку, которая привели к опасному моменту у наших ворот. Во втором тайме мы пропустили, но смогли сравнять счет. После этого опять совершили грубую ошибку.

Отыгрываться два раза в одном матче очень трудно. Мы сделали все, что возможно — штурмовали последние десять минут, но сравнять счет не смогли», — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».

Грозненская команда имеет в активе 19 очков и седьмую позицию в таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 14 очками остались на 13-й позиции.

Ранее тренер «Ахмата» подвел итоги матча против «Крыльев Советов».