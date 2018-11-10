Игроки «Анжи» лишены денег даже на карманные расходы

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовых проблемах клуба, передает региональный портал «Тульский Футбол».

По словам Адиева, футболисты махачкалинцев не получают даже минимальные гонорары, не говоря уже о зарплатах. У клуба остаются задолженности перед игроками в несколько окладов.

Реклама

«У ребят даже билеты не куплены, даже на карманные расходы ничего не получили, что уж говорить про зарплаты. В профессиональной команде это ненормально, тем более в премьер-лиге», — заявил Адиев.

Ранее сообщалось, что в Минспорте ищут варианты решения проблем «Анжи» и «Амкара».