Погба опоздал на самолет «Манчестер Юнайтед» из-за допинг-теста
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернулся в Англию отдельно от команды после матч с туринским «Ювентусом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Французский футболист не успел на самолет клуба из-за того, что был вызван на допинг-тест. По этой причине он прилетел домой на час позже других игроков «красных дьяволов».
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Результаты пробы пока неизвестны.
Встреча со «старой синьоры» закончилась победой английской команды со счетом 2:1.
Ранее нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вызвал недоумение болельщиков на матче против «Манчестер Юнайтед».