ЦСКА в меньшинстве уступил «Роме»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА на стадионе «Лужники» уступил итальянской «Роме» со счетом 1:2, сообщает «Советский спорт».

Римская команда сумела забить быстрый мяч — на четвертой минуте Костас Манолас опередил Игоря Акинфеева и переправил мяч в ворота армейцев, замкнув подачу Лоренцо Пеллегрини. Несколько минут спустя хозяева провели вынужденную замену — травму головы получил Марио Фернандес, покинувший поле на носилках.

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Отыграться команда Виктора Гончаренко сумела лишь в начале второго тайма — на 50-й минуте счет сравнял Арнор Сигурдссон. На 57-й минуте красно-синие остались вдесятером — Хердур Магнуссон сфолил на Джастине Клюйверте и получил свою вторую желтую карточку. Воспользоваться численным преимуществом итальянцы сумели уже через несколько минут — автором победного мяча стал Пеллегрини.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

27 ноября армейцы сыграют дома с «Викторией Пльзень», а 12 декабря в гостях с «Реалом».

Турнирное положение в группе G: 1. «Рома» — 9 очков (4 матча); 2. «Реал» — 6 (3); 3. ЦСКА — 4 (4); 4. «Виктория Пльзень» — 1 (3).

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

ЦСКА (Москва, Россия) — «Рома» (Рим, Италия) — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Манолас, 4; 1:1 — Сигурдссон, 50; 1:2 — Пеллегрини, 59.

Удаление: Магнуссон, 56 — нет.