«Рома» опасается матча с ЦСКА из-за победы армейцев над «Реалом»

Нападающий итальянской «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА, передает ТАСС.

На пресс-конференции форвард оценил шансы команды в игре с армейцами.

«Если сравнивать текущее выступление с прошлым сезоном, то могу сказать, что выступать в Лиге чемпионов всегда хорошо. Если выиграем завтра, то выйдем в 1/8 финала. Приложим все усилия, чтобы победить в завтрашнем матче», — заявил босниец.

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Также он рассказал о том, что уже встречался со столичным клубом на поле.

«Для меня это будет уже шестой матч против ЦСКА с учетом выступления за «Манчестер Сити». С тех пор команда очень изменилась и из того состава в данный момент выступает только Игорь Акинфеев. Нам нужно быть очень внимательными в завтрашнем матче, так как эта команда уже показала свои возможности в домашней игре против «Реала», — поделился мнением Джеко.

Встреча состоится 7 ноября в 20.55 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Ромы» Эусебео Ди Франческо высказался о предстоящем поединке.