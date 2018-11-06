Мората рассказал о своих проблемах после перехода в «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората рассказал о своих проблемах после перехода в стан синих, сообщает «Советский спорт».

«В футболе очень важна физическая форма, но психология всегда будет важнее. Если у вас не все в порядке в голове, то у вас будут проблемы. У меня был период, когда мне казалось, что все против меня. Когда шел дождь, я злился на дождь. Когда я промахивался по воротам — мне казалось, что поле мокрое.

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У всех может быть черная полоса в жизни. Особенно если вы знамениты, то с вами происходит много всего. Иногда людям кажется, что вы вообще не человек и у вас нет ни эмоций, ни проблем. Сейчас я счастлив. В конце прошлого сезона я был на дне. Ниже уже некуда было падать. Когда достигаешь дна, то остается только двигаться вверх», — приводит слова Мораты Goal.

В текущем сезоне в 10 матчах за «Челси» в Английской премьер-лиге (АПЛ) Мората забил 5 мячей.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать хавбека «Манчестер Сити».