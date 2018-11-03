Семин: «Локомотив» победил закономерно

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (3:1), сообщает Sport24.

«Очень сложный первый тайм. В плане агрессии и единоборств «Арсенал» нас даже превосходил. Хотя моментов особо не было. Но после перерыва мы были молодцы: добавили в движении, заиграли в комбинационный футбол, забили хорошие голы.

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Кононов сказал, что голы «Локо» были засчитаны неверно, так как были забиты с нарушениями? Как неверно засчитаны? Я не видел. А вы видели? Я думаю, мы закономерно победили, а что он говорит — уже не наш вопрос», — сказал Семин.

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