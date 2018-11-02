Глава Ла Лиги: было очевидно, что «ПСЖ» и «Ман Сити» замешаны в махинациях

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на появившуюся информацию о том, что французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити» обходили правила финансового фейр-плей с позволения футбольных чиновников — президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает «Советский спорт».

«Подходящее время. Мы предупреждаем об этом уже долгое время. Я не удивлен, что эти два клуба замешаны в махинациях. Это было очевидно и явно», — цитирует Тебаса Calciomercato.

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Катарские владельцы «ПСЖ» через различные спонсорские компании вложили в клуб €1,8 млрд, но, как утверждает Football Leaks, многие из спонсорских контрактов являются сомнительными. Так, под особое подозрение попало спонсорское соглашение клуба с QTA (Управлением по туризму Катара). Контракт, подписанный в августе 2012 года, принес клубу €1.075 млрд за пять лет (в среднем €215 млн в год). При этом аудит независимой фирмы показал разительно отличающиеся цифры — менее €3 млн в год.

Ранее СМИ сообщили, что Инфантино и Платини покрывали финансовое мошенничество «ПСЖ».