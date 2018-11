Футболист почесался во время исполнения гимна Китая и был дисквалифицирован

Нападающий Шаньдун Лунэн» Диего Тарделли дисквалифицирован на одну встречу чемпионата Китая, сообщает Titan Sports Plus в твиттере.

Как передает издание, бразилец был наказан за то, что во время исполнения гимна Китая он почесал лицо. Дисциплинарные органы расценили поведение игрока как «недостойное».

В нынешнем сезоне китайского первенства Тарделли принял участие в 24 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал семь голевых передач.

В 2011 году форвард выступал за махачкалинский «Анжи».

Ранее сообщалось, что избежавший службы в армии футболист пожизненно отстранен от матчей за сборную.

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP