Глушаков поделился эмоциями от возвращения в основной состав «Спартака»

Хавбек и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал матч против махачкалинского «Анжи» в рамках 1/8 финала Олимпа — Кубка России, передает «Советский спорт».

Полузащитник впервые вышел на поле со 2 сентября.

«Рад вернуться в команду! Всех с победой» Идем дальше», — написал Глушаков в своем твиттере.

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Напомним, что игроки красно-белых Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом из-за конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. После увольнения итальянского специалиста 22 октября футболист вернулись к команде.

Ранее хавбек Роман Еременко поговорил о шансах «Спартака» выиграть Олимп — Кубок России.