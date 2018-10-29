Маммана и Паредес вызваны в сборную Аргентины
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Игроков петербургского «Зенита» Эмануэля Маммана и Леандро Паредеса вызвали в сборную Аргентины, сообщает «Советский спорт».
Футболисты выступят за национальную команду в двух товарищеских матчах против Мексики.
Одна встреча состоится 16 ноября в Кордове, другая — 20 ноября в Мендосе.
Ранее бывший нападающий петербургского клуба Сергей Дмитриев прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Клаудио Маркизио.
Леандро Паредес и Эмануэль Маммана вызваны в сборную Аргентины!— ФК «Зенит»�� (@zenit_spb) 29 октября 2018 г.
Подробности: https://t.co/Xd0uBrlLsj#ЗенитовцыВСборных pic.twitter.com/byTtIz0Qqm