Маммана и Паредес вызваны в сборную Аргентины

Игрок «Зенита» Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и главный тренер Роберто Манчини... РИА Новости
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Игроков петербургского «Зенита» Эмануэля Маммана и Леандро Паредеса вызвали в сборную Аргентины, сообщает «Советский спорт».

Футболисты выступят за национальную команду в двух товарищеских матчах против Мексики.

Одна встреча состоится 16 ноября в Кордове, другая — 20 ноября в Мендосе.

Ранее бывший нападающий петербургского клуба Сергей Дмитриев прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Клаудио Маркизио.