ЦСКА и «Краснодар» объявили составы на матч чемпионата России
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Стали известны стартовые московского ЦСКА и «Краснодара» на матч 12-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов.
Стартовый состав «Краснодара»: Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Ари.
Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 28 октября в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.