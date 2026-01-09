Минобороны: группировки ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов

Вооруженные силы Российской Федерации в течение недели взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне выполнения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что российские войска смогли освободить Зеленое в Запорожской области, Братское в Днепропетровской области.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в результате чего взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области.

Тем временем группировка войск «Север» освободила Грабовское в Сумской области, а группировка «Юг» — Бондарное в ДНР.

9 января российский боец рассказал, что российским военнослужащим для взятия Братского в Днепропетровской области, чтобы войти в город, пришлось обезвредить минное поле и преодолеть колючую проволоку.

Ранее в ДНР рассказали об атаке ВСУ на жилой дом по наводке украинского волонтера.