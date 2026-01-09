В Киеве половина многоквартирных домов осталась без отопления

В Киеве почти шесть тысяч многоквартирных домов остались без тепла. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет УНИАН.

Градоначальник призвал по возможности временно выехать за город туда, где есть альтернативные источники питания. Он добавил, что ночная атака по Киеву была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры.

До этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в столице более полумиллиона человек остались без света. По словам чиновницы, без света также остаются 3 тыс. потребителей в Черниговской области. Отключения света фиксируются и в «отдельных населенных пунктах в большинстве областей» страны.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.